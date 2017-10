Învaţă cum să-i stimulezi clitorisul!

Învață cum să-i stimulezi clitorisul!

Ştire online publicată Luni, 21 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Clitorisul este un organ sexual feminin foarte important si, prin urmare, va trebui sa devii expert in stimularea lui. Citeste mai multe despre el in continuare! Fiecare barbat stie ca daca te pricepi sa stimulezi clitorisul unei femei ii poti aduce placeri de neuitat. Desigur, exista diferite moduri de a stimula clitorisul, de la oral la manual, dar nu toate sunt bune. Stimularea orala poate fi diferita ca ziua si noaptea, dar barbatii inca sunt convinsi ca stiu cum sa se descurce, ceea ce nu se intampla intotdeauna. Citeste cum sa stimulezi clitorisul si cum sa-ti faci partenera sa implore pentru mai mult. Stimuleaza-i clitorisul cu sarutari Clitorisul este un organ foarte sensibil, cu multe terminatii nervoase, astfel incat ar trebui sa abordezi problema cu atentie. De asemenea, este important ca iubita ta sa fie excitata, altfel stimularea nu este foarte placuta. Poti incepe prin a incercui incet clitorisul si, cand simti ca iubita ta este incantata si vrea mai mult, incepe sa ii stimulezi clitorisul. Miscarile tale ar trebui sa fie lente, blande si sa aiba acelasi ritm deoarece, de obicei,o femeie apreciaza schimbarea de ritm. Atunci cand ea se apropie de punctul culminant, ritmul poate deveni treptat mai rapid. Incearca sa eviti miscarile bruste si dure. Nu sufla peste clitoris deoarece vei determina uscarea lubrifierii naturale a vaginului. Stimuleaza-i clitorisul cu masaj tandru Sexul oral este, desigur, fantastic, dar chiar si o stimulare simpla cu degetele poate fi uneori foarte binevenita. Stimularea cu degetele necesita miscari blande si lente la inceput dar, mai tarziu, cand partenera ta este complet excitata, stimularea poate fi mai intensa si rapida. Degetele tale se pot misca in sus si in jos, de la stanga la dreapta sau pe diagonala. Citeste mai departe...