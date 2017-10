Interdicţie manechinelor sub 16 ani la Săptămâna Modei de la Londra

Interdicție manechinelor sub 16 ani la Săptămâna Modei de la Londra

Ştire online publicată Marţi, 18 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Irlandezul Paul Costelloe a deschis Săptămâna Modei, de la Londra, pe parcursul căreia peste 50 de creatori își vor prezenta colecțiile de primăvară-vară 2008, potrivit AFP. Alături de tonuri tradiționale de negru, alb, fildeș sau albastru, creatorii au îndrăznit să folosească nuanțe electrice, mai ales portocaliu, purpuriu sau roșu, care se regăsesc în colecțiile semnate de Ashley Isham, Ben de Lisi și Paul Costelloe. Săptămâna Modei are loc până joi și cuprinde peste 50 de prezentări în programul oficial. O noutate la această ediție este faptul că manechinele care au mai puțin de 16 ani nu au voie să urce pe podium, în urma unei recomandări în acest sens făcute într-un raport despre sănătatea manechinelor. Consiliul britanic al modei a lansat studiul în urma polemicii provocate în 2006 de moartea mai multor fete care nu se mai hrăneau deloc. Raportul, elaborat de experți în domeniu, conține 14 recomandări, printre care obligativitatea prezentării unui certificat medical de către manechine cu începere din 2008, punerea la dispoziție a unor alimente sănătoase în culise și crearea unui „mediu sănătos”, fără droguri sau țigări. Unele dintre acestea au fost deja puse în aplicare: tinerele au de acum la dispoziție un bar cu sucuri de fructe și legume. Sudul Statelor Unite, sursă de inspirație pentru majoritatea designerilor În opinia designerului, creatorii se inspiră dintr-o „femeie foarte puternică și dominată, atletică, independentă și curajoasă, care nu are nevoie de bărbați”, a explicat el după prezentare. La aceasta se adaugă liniile „foarte îngrijite, foarte bine croite”, a subliniat designerul Caroline Charles. Cei doi creatori împărtășesc opinii despre tendințele estivale 2008, dar au și aceeași sursă de inspirație: sudul Statelor Unite. „Mi-am botezat colecția «Elizabeth Taylor se întâlnește cu Helmut Newton»”, celebrul fotograf al starurilor, a explicat Paul Costelloe, care s-a inspirat din arhive pentru a reîmprospăta look-ul care i-a adus succesul, ce se caracterizează prin croieli structurate, cu mult volum, suprapuneri de forme și materiale. „Este modern, dar clasic, este foarte șic dar extrem de sexy”, a spus el. Designerul nu a ezitat să adauge paletei sale de culori cu dominantă ecru un portocaliu luminos și flori mari colorate. „Florile dau o ambianță Miami”, a explicat el. Aspectul californian este prezent și la Caroline Charles, care s-a inspirat din „timpurile trecute, din glamour, din Statele Unite” pentru o colecție cu mai multe teme, ca „Palm Springs”, cu voaluri fildeș și negre și un aer ce amintește de anii ’50, sau „Sunday Best”, cu pantaloni albi și bluze largi și fluide. Pentru seară, inspirația creatoarei vine din Las Vegas, cu paiete și ștrasuri pe rochii lungi, care preced un final neașteptat: două mirese încheie prezentarea de modă una lângă alta. După stilul glamour, colecțiile următoare au adus pe podium amatorii de teatru ca Ashley Isham, care, după rochii drapate foarte structurate, a oferit un foc de artificii de culori și materiale futuriste pentru „a depăși limitele convenționale”. Mai neutru, designerul turc Bora Aksu a folosit materiale diferite și a dat impresia unui colaj, unei creații făcute la repezeală, accentuată de cordoanele desfăcute.Irlandezul Paul Costelloe a deschis Săptămâna Modei, de la Londra, pe parcursul căreia peste 50 de creatori își vor prezenta colecțiile de primăvară-vară 2008, potrivit AFP. Alături de tonuri tradiționale de negru, alb, fildeș sau albastru, creatorii au îndrăznit să folosească nuanțe electrice, mai ales portocaliu, purpuriu sau roșu, care se regăsesc în colecțiile semnate de Ashley Isham, Ben de Lisi și Paul Costelloe. Săptămâna Modei are loc până joi și cuprinde peste 50 de prezentări în programul oficial. O noutate la această ediție este faptul că manechinele care au mai puțin de 16 ani nu au voie să urce pe podium, în urma unei recomandări în acest sens făcute într-un raport despre sănătatea manechinelor. Consiliul britanic al modei a lansat studiul în urma polemicii provocate în 2006 de moartea mai multor fete care nu se mai hrăneau deloc. Raportul, elaborat de experți în domeniu, conține 14 recomandări, printre care obligativitatea prezentării unui certificat medical de către manechine cu începere din 2008, punerea la dispoziție a unor alimente sănătoase în culise și crearea unui „mediu sănătos”, fără droguri sau țigări. Unele dintre acestea au fost deja puse în aplicare: tinerele au de acum la dispoziție un bar cu sucuri de fructe și legume. Sudul Statelor Unite, sursă de inspirație pentru majoritatea designerilor În opinia designerului, creatorii se inspiră dintr-o „femeie foarte puternică și dominată, atletică, independentă și curajoasă, care nu are nevoie de bărbați”, a explicat el după prezentare. La aceasta se adaugă liniile „foarte îngrijite, foarte bine croite”, a subliniat designerul Caroline Charles. Cei doi creatori împărtășesc opinii despre tendințele estivale 2008, dar au și aceeași sursă de inspirație: sudul Statelor Unite. „Mi-am botezat colecția «Elizabeth Taylor se întâlnește cu Helmut Newton»”, celebrul fotograf al starurilor, a explicat Paul Costelloe, care s-a inspirat din arhive pentru a reîmprospăta look-ul care i-a adus succesul, ce se caracterizează prin croieli structurate, cu mult volum, suprapuneri de forme și materiale. „Este modern, dar clasic, este foarte șic dar extrem de sexy”, a spus el. Designerul nu a ezitat să adauge paletei sale de culori cu dominantă ecru un portocaliu luminos și flori mari colorate. „Florile dau o ambianță Miami”, a explicat el. Aspectul californian este prezent și la Caroline Charles, care s-a inspirat din „timpurile trecute, din glamour, din Statele Unite” pentru o colecție cu mai multe teme, ca „Palm Springs”, cu voaluri fildeș și negre și un aer ce amintește de anii ’50, sau „Sunday Best”, cu pantaloni albi și bluze largi și fluide. Pentru seară, inspirația creatoarei vine din Las Vegas, cu paiete și ștrasuri pe rochii lungi, care preced un final neașteptat: două mirese încheie prezentarea de modă una lângă alta. După stilul glamour, colecțiile următoare au adus pe podium amatorii de teatru ca Ashley Isham, care, după rochii drapate foarte structurate, a oferit un foc de artificii de culori și materiale futuriste pentru „a depăși limitele convenționale”. Mai neutru, designerul turc Bora Aksu a folosit materiale diferite și a dat impresia unui colaj, unei creații făcute la repezeală, accentuată de cordoanele desfăcute.