Institutul Cinematografic Britanic cere donaţii pentru restaurarea unor pelicule de Hitchcock

Institutul Cinematografic Britanic cere donații pentru restaurarea unor pelicule de Hitchcock

Ştire online publicată Miercuri, 07 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Institutul Cinematografic Britanic a demarat o campanie de strângere de fonduri pentru restaurarea a nouă pelicule realizate de Alfred Hitchcock, doritorii putând astfel să adopte, simbolic, un film realizat de celebrul regizor britanic, potrivit presei internaționale. Institutul Cinematografic are nevoie de aproximativ un milion de lire pentru restaurarea celor nouă pelicule. Pentru o contribuție de 5.000 de lire donatorul va fi menționat pe genericul peliculei. Reprezentanții institutului spun că sunt binevenite de asemenea și donații mai mici - 25 de lire pentru restaurarea a 50 de centimetri din peliculă. Pentru restaurarea unei singure pelicule este nevoie de aproximativ 100.000 de lire. Noile tehnici digitale permit ca negativele originale radiate sau avariate să poată fi îmbunătățite semnificativ. Potrivit reprezentanților Institutului Cinematografic Britanic, primele pelicule realizate de Hitchcock necesită urgent atenție și reprezintă o parte foarte importantă din istoria culturală britanică. Lista celor nouă pelicule include și „The Lodger: A Story of the London Fog”, considerată o capodoperă atunci când a fost lansată, în 1926. Institutul Cinematografic promo-vează de asemenea căutarea a 75 de pelicule pierdute, printre acestea numărându-se și pelicula lui Hitchcock „The Mountain Eagle” (1926), una dintre primele pelicule regizate de britanic și singura dintre cele peste 50 realizate de el care s-a pierdut.