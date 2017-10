Însărcinată sau nu? Andreea Marin lămureşte situaţia

Însărcinată sau nu? Andreea Marin lămurește situația

Ştire online publicată Vineri, 11 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Marin, a vorbit despre planurile de viitor pe care le are alături de soțul ei, Tuncay, într-un interviu pentru Star Matinal. Vestea pe care toată lumea o aștepta, cum că Andreea Marin și soțul ei vor deveni părinți, a fost infirmată."Sărbătorile le vom petrece în familie la București, alături de cei dragi. Mai avem puțin timp până atunci, în care avem de terminat redecorarea casei, de plantat niște pomișori", a declarat vedeta.Tradiția populară românească spune că dacă o femeie sădește primăvara un copac, în acel an ea va rămâne însărcinată. Referitor la acest obicei, Andreea a răspuns cu zâmbetul pe buze "Nu cred că e valabil și în cazul meu. La câți copaci am plantat, trebuia să am foarte mulți copii", potrivit libertatea.ro.