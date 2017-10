Inna recunoaşte: „Este adevărat că am o relaţie cu managerul meu“

Inna recunoaște: „Este adevărat că am o relație cu managerul meu“

Inna a dezvăluit că nu câștigă chiar atât de bine din muzica sa și că are mare grijă ca la cumpărături să nu cheltuiască foarte mulți bani.„Nu cheltui niciodată foarte mulți bani fiindcă banii se fac greu. Nu s-a mărit contul fiindcă de fiecare dată crește și proiectul și numărul de angajați”, a spus Inna la emisiunea D Paparazzi.Întrebată dacă este adevărat că nu a fost niciodată la masaj sau la cosmetică, Inna a confirmat.„Eu vreau să fac muzică, nu modeling. Nu am fost niciodată la masaj sau la cosmetică. Când sunt într-un hotel, atunci cer o cameră cu cadă și acolo mă relaxez”, a spus Inna.Românca a vorbit și despre relația de amor cu managerul său.„Este adevărat că am o relație cu managerul meu. Am avut o relație frumoasă care a crescut. Este foarte frumos. Este cu siguranță vorba despre o relație amoroasă, amândoi iubim muzica”, a mai spus Inna.