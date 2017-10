Inna: "Mă ocup singură de ritualurile de frumuseţe"

Inna: "Mă ocup singură de ritualurile de frumusețe"

Inna a împărtășit, recent, într-un interviu mai multe dintre secretele care o mențin frumoasă și în formă tot timpul.„E important să fii îngrijit, să arăți bine, să te simți bine în pielea ta și acest lucru se vede și la exterior, în modul în care te pre-zinți oamenilor și în care aceștia te percep. Întotdeauna ajută să arăți bine, dar dacă nu ai și alte ingrediente, rămâi o imagine fru-moasă și atât”, a mărturisit ea într-un interviu acordat revistei Tango.Vedeta este un mare fan al mișcării și adoră să facă sport.„Întotdeauna am fost adepta mișcării, pentru că simt pe propria-mi piele cât este de important să fii în formă, să fii energic. Nu am fost niciodată la masaj și, pentru că am timpul limitat, încerc să mă ocup singură de ritualurile de frumusețe: hidratarea corpului cu ulei de măsline, măști cu ulei de măsline pentru păr, creme hidratante pentru față”, a încheiat artista.