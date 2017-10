Inna: "Eram foarte băieţoasă când eram mică"

Inna: "Eram foarte băiețoasă când eram mică"

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Inna, apreciată acum pentru muzica ei și pentru feminitatea pe care o emană, era în copilă-rie extrem de băiețoasă. Solista a mărturisit, într-un interviu acordat emisiunii „D Paparazzi”, că obișnuia să se îmbrace doar în haine băiețești pe vremea în care era o copilă.„Cred că fiecare fetiță a probat rochiile mamei în copilărie. Eram și mai băiețoasă când eram mică, dar am încercat să văd și cum îmi stă cu tocuri. Nu mi-a plăcut, așa că am continuat să fiu băiat!”, a declarat ea.Deși are o situație financiară de invidiat și își poate permite aproape orice, Inna continuă să poarte și acum câteva haine care i-au aparținut mamei ei.„Am foarte multe rochii care fac parte din garderoba mamei mele, au o istorie aparte!”, a mai spus ea.