Inna, desfiinţată după prestaţia de pe Naţional Arena

Inna, desființată după prestația de pe Național Arena

Inna a falsat în repetate rânduri în deschiderea meciului Ro-mânia-Franța, de marți seară, pe Național Arena. Aceasta este părerea unui specialist de la Universitatea Națională de Muzică din București, dar și a unora dintre spectatori....„Inna a cântat extrem de fals marți seară”, spune pianistul și dirijorul Alexandru Petrovici de la Universitatea Națională de Muzică din București.Falseturile ei, „nenumărate”, ar putea avea mai multe cauze, se gândește acesta: „La «We Are the Champions», unde a fost vai și amar de exemplu, poate nu prea știa melodia, dar în ceea ce pri-vește melodiile ei asta nu se susține. Și atunci o posibilă explicație ar fi că ea nu este grozavă la cântat live și în înregistrări este ajustată din butoane”.O altă cauză ar putea fi și emoția, mai declară Petrovici: „Gândiți-vă că totuși nu e ușor să cânți în fața a zeci de mii de oameni, dar ceea ce a ieșit este impardonabil”.Managerul ei, Ștefan Lucian, este însă de altă părere. El se arată „foarte mulțumit” de prestația Innei și aruncă vina asupra condițiilor .Oana Sârbu: „Semnul meu de-ntrebare dintr-o postare mai veche pe Facebook era dacă Inna cântă precum vorbește în reclama res-pectivă, fiindcă de multe ori vocile în reclame sunt dublate. Mi s-a părut o voce de copil. Aseară, în cele zece secunde cât am urmărit-o, am dedus că da, așa e timbrul ei. E prima oară când am ascultat-o un pic, cântând. Deci, da! Inna cântă la fel cum vorbește în reclama de la băutura răcoritoare”.Dan Cruceru: „Inna a încercat! A luptat, s-a zbătut! Cam la fel ca și echipa națională. Dar a ajuns la fel ca gazonul de pe teren. Praf și pulbere! După vreo câteva tentative de triluri eșuate, organizatorii și-au dat seama că săraca Inna nu poate mai mult și au dat muzica mai tare ca să-i acopere vocea falsă”.