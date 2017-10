INNA, ACCIDENT TERIBIL

Ştire online publicată Vineri, 01 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Inna a trecut prin clipe de groază în urmă cu două zile, în timpul unor filmări. Cântăreței i-a căzut un candelabru în cap. Invitată în emisiunea "Gașca lui Găinușa", de la Radio 21, Inna a avut o apariție mai puțin obișnuită. Solista, plină de zgârieruri și de echimoze, a mărturisit că a avut un accident serios la filmări, zilele trecute. Din fericire, solista este în afara oricărui pericol, dar sperietura pe care a tras-o a fost una de proporții.”Acum două zile filmam un clip și mi-a căzut decorul în cap. Era un candelabru dintr-un decor, prins cu o bucată de lemn care s-a desprins și mi-a cazut în cap. Am leșinat, după care mi-am dat seama cât de frumoasă e viața asta și cum trebuie să mă bucur de orice moment. Am încheiat filmarea atunci, bine ca am avut suficient de multe cadre. Toata lumea din echipa mea a fost foarte speriată. Acum sunt bine, am avut un cucui mult mai mare decât acum, eram ”cap pătrat”, acum mai am câteva zgârieturi, dar sunt ok”, a spus solista, scrie libertatea.ro.