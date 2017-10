Inna a fost cerută în căsătorie

Inna este extrem de ocupata in ultima vreme, ea colindand toata lumea pentru a sustine concerte. Desi timpul poate reprezenta o problema pentru cantareata, acest lucru inseamna si o multime de satisfactii.Cantareata nu vorbeste de obicei despre viata ei personala, insa, recent, a dezvaluit ca a fost ceruta in casatorie de catre un fan din Mexic.,,Am muncit, m-am distrat de ziua mea. Nu a fost ziua mea de nastere, ci saptamana mea. Si cand am plecat, mi-a fost greu sa ma desprind de Romania. Cum mi-a fost greu sa ajung acolo, asa mi-a fost si sa plec. Am primit multe lucruri de la fani: acadele, lucruri specifice din Mexic, chiar si un tricou pe care scria !", a explicat Inna.,,Mama a fost de multe ori cu mine, in concerte, in strainatate. Si pe tata am incercat sa il iau, dar inca nu am reusit sa il desprind de Romania. In noaptea de Revelion voi avea concert la Monte Carlo. Nu stiu exact cat voi primi. Sumele pe care cant sunt foarte mari, pentru ca si investitiile sunt la fel de mari. Nu spun daca am iubit, nu cred ca am timp sa am iubit.", a declarat cantareata pentru Acces Direct.Inna va concerta la Monte Carlo in noaptea dintre ani, contra unei sume formidabile: 70.000 de euro, pentru un concert care va dura aproximativ o ora, potrivit agentiadepresamondena.ro.