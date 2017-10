Inna a ajuns la Hollywood!

Ştire online publicată Marţi, 27 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Inna are din ce in ce mai mult success in lumea intreaga. Dupa ce a cucerit intreaga Europa, acum solista din Mangalia e hotarata sa cucereasca si America de Nord.Cantareata va sustine primul ei concert in orasul considerat raiul vedetelor, Los Angeles, sustine adpm.ro.Spectacolul va avea loc in data de 6 aprilie si face parte din turneul ei din aceasta perioada “I am the Club Rocker”. Acesta nu este singurul ei concert din mult visata America.Inna va canta si pentru fanii ei din San Francisco, pe data de 5 aprilie, dar si din legendarul Las Vegas, pe data de 8 aprilie, iar pe 12 aprilie Inna va fi in caldurosul Miami.Pana in acest moment, este cea mai mare peformanta a unui artist roman sa cante pe cele mai ravnite scene din lume, unde au urcat de nenumarate ori staruri internationale de la Beyonce, Lady Gaga sau Justin Timberlake.Momentan, Inna se afla in turneu in Mexic, unde sustine o serie de sase concerte in locatii ca Acapulco, Cancun sau Ciudad de Mexico.Pentru acest mini turneu, Inna a inregistrat si un filmulet special pentru fanii ei din Mexic, unde putem observa ca solista vorbeste o spaniola impecabila.Nu stim daca are un prompter in fata, insa cert este prezentarea ei este una ireprosabila.