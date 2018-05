Informație de ultima oră despre starea Ionelei Prodan: "Nu am avut voie să intru să o văd!"

Ştire online publicată Luni, 16 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Buna ei prietenă Elena Merișoreanu a oferit vești noi despre artistă, într-o intervenție telefonică, la Antena3."Acum două zile am vrut să o vizitez și mi s-a spus că nu am voie să intru la ea, e la Recuperare, merge spre bine. M-am bucurat enorm de mult. Fetele ei nu s-au despărțit de ea.Buna ei prietenă, Elena Merișoreanu, a oferit vești noi despre artistă, într-o intervenție telefonică, la Antena3."Acum două zile am vrut să o vizitez și mi s-a spus că nu am voie să intru la ea, e la Recuperare, merge spre bine. M-am bucurat enorm de mult. Fetele ei nu s-au despărțit de ea, scrie a1.ro