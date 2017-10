Incontinenţa urinară în timpul sexului

Incontinența urinară în timpul sexului

Ştire online publicată Miercuri, 20 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Oh, nu! Faci pipi in timpul sexului! Nu iti face griji, nu este atat de neobisnuit pe cat ai putea crede. Uneori, femeile pierd o cantitate mica de urina in timpul actului sexual, in functie de pozitie si, uneori, in timpul orgasmului. E recomandat sa iti golesti vezica urinara inainte de sex si sa faci exercitii Kegel, care ajuta la intarirea muschilor pelvieni. Daca pierzi o cantitate mare de urina la fiecare act sexual, aceasta ar putea fi o afectiune precum incontinenta urinara. Este important sa vorbesti cu medicul tau pentru a determina cauza si solutia cea mai potrivita pentru tine. Problemele severe de incontinenta urinara pot fi corectate printr-o interventie chirurgicala. Sursa: sexgen.ro