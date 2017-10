Închis pentru trafic şi consum de droguri, Şişu va fi eliberat condiţionat

Închis pentru trafic și consum de droguri, Șișu va fi eliberat condiționat

Joi, 30 Mai 2013

Tudor Sișu va fi eliberat condiționat, în urma unei decizii luate de Tribunalul București. Cântărețul a fost închis pentru trafic și consum de droguri. Șișu, fostul component al trupei "La familia", urmează să iasă din închisoare, după ce magistrații Tribunalului București au aprobat cererea acestui de eliberare condiționată, înaintată la începutul acestui an la Judecătoria sectorului 4.Tudor Sișu a ispășit deja două treimi din pedeapsa de patru ani primită, astfel că a putut cere eliberarea condiționată. Cântărețul a depus o astfel de cerere la începutul accestui an, însă magistrații Judecătoriei sectorului 4, acolo unde a ajuns solicitarea cântărețului, au trimis dosarul la Tribunalul București, precizând că doar judecătorii de aici pot da un verdict în acest sens. Azi, aceștia vor decide, în urma analizării actelor ce însoțesc cererea de eliberare condiționată, dacă Tudor Sișu se va întoarce în sânul familiei.Tudor Sișu și alți 15 membri ai unui grup infracțional au fost arestați preventiv în mai 2006. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din cadrul Parchetului instanței supreme i-au acuzat pe cei 16 că, într-un an, au distribuit în București aproximativ 40 de kilograme de heroină. Instanța a decis condamnarea cântărețului la patru ani de închisoare cu executare. Sișu a mai fost închis pentru trafic și deținere de droguri de mare risc. El fusese arestat în octombrie 2003, la câteva zile după ce Poliția a prins doi traficanți de stupefiante din Târgoviște și a făcut o percheziție în apartamentul lui. Cântărețul a fost eliberat în octombrie 2005, iar în mai anul următor a fost din nou arestat, scrie libertatea.ro.