Încetează să mai fii prea ocupat pentru sex!

Ştire online publicată Miercuri, 26 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Esti unul dintre cei care sunt prea ocupati sa mai faca sex? Daca permiti ca acest lucru sa se intample, esti pe cale sa iti ruinezi relatia.Nici nu ti-ar veni sa crezi daca ai sti in ce masura ritmul rapid de viata ne afecteaza relatiile. Legaturile de dragoste se inrautatesc tot mai mult din cauza ca suntem tot mai ocupati. Nu te amagi ca nu e vina ta: depinde numai de tine sa schimbi lucrul asta!Primul lucru pe care trebuie sa-l faci sa te reconectezi cu partenerul tau este sa scapi de televizorul din dormitor. Cercetatorii italieni au demonstrat ca acele cupluri care nu au televizor in dormitor au de doua ori mai multe relatii sexuale decat cuplurile care au un televizor langa pat.Paul Rosenblatt, un american care a scris Two in a Bed, este de parere ca timpul pe care il folosesti pentru a-l petrece in fata televizorului ar trebui sa fie petrecut vorbind cu partenerul. Comunicarea aduce oamenii mai aproape si duce la mai mult sex. Iar actul sexual este important pentru a face relatia sa mearga.Vacantele scurte sunt de asemenea recomandate, chiar daca acest lucru inseamna pur si simplu sa mergeti la un hotel care e la doar cativa kilometri distanta de casa. Poate ar trebui sa iei in considerare sa faceti o scurta excursie intr-un loc in care obisnuia sa va placa sa mergeti.