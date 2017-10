Încă un bebeluş la Hollywood

Încă un bebeluș la Hollywood

Ştire online publicată Miercuri, 11 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Tori Spelling, vedeta din serialul Beverly Hills 902010, și soțul său, Dean McDermott, sunt peste măsură de încântați. Luni, actrița l-a adus pe lume pe cel de-al doilea copil al cuplului. Stella Doreen McDermott s-a născut la 3:13 p.m într-un spital din Los Angeles prin cezariană. Micuța a cântărit la naștere 2,94 de kilograme și a măsurat 50,1 centimetri. Cei doi mai au un băiețel de numai un an, Liam Aaron. McDermott, în vârstă de 41 de ani, mai este tatăl unui băiat de nouă ani, Jack, provenit dintr-o căsătorie anterioară. Spelling, de 35 de ani, a dezvăluit abia în luna martie că așteaptă un bebeluș de sex feminin. După ce Liam a venit pe lume, actrița s-a împăcat cu mama sa, Candy, și acum speră că o dată cu nașterea Stellei, va mai corecta din greșelile trecutului. „Pentru că mama și cu mine am avut dintotdeauna o relație tensionată, mi-am dorit mereu să am o fetiță ca să demonstrez că trecutul nu trebuie să se repete. Abia aștept să-i fiu micuței mamă și prietenă în același timp”, a adăugat Tori. Actrița și soțul său tocmai lucrează acum la un nou reality show: „Tori & Dean: Home Sweet Hollywood”.