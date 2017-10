Încă 2000 de bilete la concertul Depeche Mode

Ştire online publicată Miercuri, 18 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Vești bune pentru încă 2000 de fani Depeche Mode care doreau să-i vadă live în concertul de pe 16 mai din București! Managementul formației a fost de acord cu suplimentarea biletelor din zona Gazon B. Deși mai sunt două luni până la eveniment, biletele din Gazonul A și B s-au epuizat deja, Laura Corioanu (CEO Emagic) declarând că s-au vândut într-un ritm mai alert decât în 2006 (când au concertat pentru prima oară în România). În urma numeroaselor mail-uri și telefoane primite din partea fanilor, organizatorii au solicitat managementului Depeche Mode suplimentarea numărului de bilete. Cele 2000 de bilete in plus s-au pus azi în vânzare pe MyTicket.ro și în magazinele Diverta, la prețurile de 360 (categoria VIP), 120 lei (Gazon B) și 100 lei (Gazon C). Depeche Mode va concerta pentru a doua oară la București pe 16 mai, în Parcul Izvor, în cadrul unui eveniment oferit de Beck’s și produs de Emagic, inclus în turneul „Tour of the Universe”. Depeche Mode au lansat noul lor single, „Wrong”, simultan în toată lumea, pe 21 februarie. Este primul single promovat de pe albumul „Sounds of the Universe”.