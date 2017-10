În spatele unui bărbat puternic, stă o femeie puternică!

Ştire online publicată Vineri, 23 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Se știe de când lumea că o femeie poate manevra un bărbat după pofta inimii ei. Astfel se face că, femeia a ajunsnu numai să obțină ceea ce își dorește de la bărbatul ei, dar să fie și un „background“ uimitor. Când spun asta, mă refer la ceea ce se află în spatele unui bărbat de succes sau a unui bărbat oarecare.Bărbatul are nevoie de un suflet cald, de liniște în casă, de înțelegere, de o persoană cu care poate comunica și cu care poate face schimb de opinii. Dacă acestea lipsesc, bărbatul nu va mai fi unul de succes, ci va intra la categoria „oarecare”.Dacă vrei să fii soția perfectă, trebuie să întrunești următoarele calități, pentru care soțul îți va fi mereu recunoscător:1. Fii o companie plăcutăÎncepând de la gestica ta, mimica, ținuta și până la comportamentul tău în societate, acestea trebuie să fie impecabile. Nu contează ce locație alegeți pentru o ieșire, poate fi la un meci de fotbal cu prietenii, la un gră-tar sau la o piesă de teatru, tu ca femeie, trebuie să te menții șarman-tă, distinsă și feminină. Evită, de fapt nici nu intră în discuție, o eventuală ceartă sau reproșuri de față cu prietenii voștri. Nu îți întrerupe soțul atunci când vorbește, lasă-l să ter-mine ce are de zis, apoi poți interveni și tu. Acest lucru este valabil și pentru el. 2. Fii o gospodină desăvârșităDacă îți dorești ca soțul tău să fie acasă la cină, nu te teme să îl surprinzi cu rețete din cele mai variate și gustoase. Schimbă-ți stilul de gătit. Lasă ciorba aia delicioasă care ai învățat să o faci de la bunica, și încearcă ceva mai exotic, chiar și tradițional, important e să fie ceva nou și puțin mai variat. În aceste condiții, soțul va aștepta cu nerăbdare să mănânce cu tine în fiecare seară.3. Fii o mamă bunăImplică-te în relația cu copilul tău cât mai mult timp posibil. Este foarte important ca fiul sau fiica ta să nu aibă lângă el doar o mamă, ci și o adevărată prietenă. Relația voastră trebuie să fie neapărat bazată pe încredere reciprocă și pe respect. Dă-i voie copilului tău să ia parte la discuțiile în care și-ar putea da cu părerea, cum ar fi : o nouă casă, un nou autoturism, schimbarea culorilor pereților, amenajarea grădinii, etc. Îl faci să aibă încredere în el și să se simtă important pentru familia lui. Jucați-vă jocuri împreună, râdeți, glumiți și uitați-vă peste albumele foto mai vechi. Toate aceste activități îi oferă siguranță copilului, iar el va fi mult mai sociabil și mai responsabil pe viitor. Un astfel de tip de relație îți va certifica faptul că vei avea și copilul și soțul mereu aproape.4. Fii o bună parteneră la patDeși corpul tău nu mai poate fi la fel de suplu ca la începutul relației voastre, nu înseamnă că ești predispusă eșecului fizic. Încă nu este târziu să te îngrijești, să aplici un fard în fiecare dimineață, să îți faci timp să-ți cumperi o lenjerie intimă mai provocatoare. Viața sexuală va avea de suferit dacă refuzi să te mai îngrijești.5. Fii managerul căsnicieiDacă îți dorești un bărbat puternic, nu înseamnă că trebuie să îl privezi de treburile casnice. Încearcă să împărțiți sarcinile casnice, pentru a termina mai repede, astfel lucrați ca o echipă, terminați mai repede, și aveți mai mult timp liber pe care să îl petreceți cum alegeți voi.Nu îți lăsa soțul să creadă că este condus de tine, ci încearcă să îl îndrumi cu discreție și delicatețe să facă ceva anume. Sabrina NEDELCU