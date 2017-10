În ritmuri de hip-hop, cu Şcoala de street-dance „Diamonds“

În ritmuri de hip-hop, cu Școala de street-dance „Diamonds“

Ştire online publicată Joi, 05 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În Constanța, cei mai tari artiști din domeniul dansului de stradă fac parte din trupele Școlii „Diamonds“. Coordonatorul proiectului, coregraful și vizionarul Costin Cristiu, promite organizarea multor evenimente cu iz de hip-hop, dar și activități ce vor duce Constanța în topul cultural al orașelor cu tradiție de hip-hop street-dance.„Cultura hip-hop a crescut enorm în țară, a devenit o structură foarte stabilă, iar în Constanța, sunt deja trei-patru școli de dans. La hip-hop, suntem pe primul loc”, ne spune coregraful Costin Cristiu.Acesta povestește cariera sa ca pe o interpretare a scenelor mult cunoscute din filme precum „You Got Served” sau „Step up”, explicând fenomenul de street-dance hip-hop drept un stil de viață intens și cu multe puncte culminante: „În lumea noastră, dacă nu ții pasul, poți pierde tot ce înseamnă dans, tot ce înseamnă carieră. Simplul fapt de a avea 11 ani de carieră nu este suficient și, dacă nu vii cu ceva nou, dacă nu te perfecționezi, oricând poți fi eliminat de pe piață. Toată lumea vrea să fie pe primul loc, iar competiția este una dură. Mulți coregrafi sunt lipsiți de scrupule, unele școli s-au transformat în adevărate găști, trădările sunt din ce în ce mai dese, mai ales în București, acolo este nebunie mare, iar pe scenă se întâmplă toată nebunia, la battleuri, confruntările între dansatori. Nu vreau să zic că trăim ca în filme, dar există și un sâmbure de adevăr, așa cum se zice, viața bate filmul!”.Cum să devii un bun dansatorDe multe ori, asociem termenul de hip-hop cu muzica pe care o ascultăm, beat-uri puternice și rime bine gândite, însă în dans lucrurile stau puțin diferit, este vorba de o artă complexă ce ține de numeroase criterii.Astfel, coregraful Costin Cristiu explică evoluția dansului hip-hop în Constanța și ce înseamnă acesta pentru el: „Hip-hop este o cultură care conține cele patru elemente: DJ, MC, Graffiti și Bboying. Înainte de Bboying, au fost dansurile sociale. Locking-ul și popping-ul au făcut parte din cultura Bboying. Tot ceea ce dansăm noi este hip-hop, iar pentru a putea fi bun pe ele, adică pe locking, popping, house dancing, dance hall reggae, clubbing, trebuie res-pectate toate cele patru elemente pe care aceste stiluri le au în comun. Nu poți să faci dans foarte bine dacă nu știi puțin din cultura MC, nu poți să dansezi foarte bine dacă nu știi să desenezi, vizavi de graffiti, adică trebuie să desenezi cu corpul. Dacă nu poți să mixezi cum o fac DJ-ii, nu poți să dansezi freestyle. Deci, automat trebuie să combini toate cele patru elemente pentru a fi un performer și un dansator foarte bun. Hip vine de la hype, «cool», iar hop de la «hop to a party and another party». Unul dintre principalii susținători ai street-danceului din țară este reprezentat de organizația One Beat”, afirmă coordonatorul Diamonds. „Cei de la One Beat din București, în special Ana-Maria Lungu, susțin foarte mult cultura hip-hop la nivel național, și ajută foarte multe școli de dans din țară, iar cu această ocazie, vreau să le mulțumesc foarte mult”, a mai spus Costin Cristiu.Peripeții la Concursul Internațional de dans Hip Hop„Ne-am calificat printre primele trupe din țară la Concursul Internațional de la Oradea, din luna martie”, spune coordonatorul școlii de dans „Diamonds”, care ne-a povestit și peripețiile prin care au trecut dansatorii săi: „Ne-am dus cu două trupe, copii și cei de peste 18 ani. Alexandru Ceapă a luat locul întâi la break-dance, a întâlnit un bboy foarte bun în finală, Alex Lazia, pe care l-a învins destul de lejer, a avut o zi perfectă, și-a luat îndreptățit medalia de aur. Însă, am avut parte și de aventuri. Ne-au furat rucsacii, costumațiile de scenă. Ne tâlhărise un boschetar, pe care l-am prins în cele din urmă și ne-am recuperat o parte din lucruri. Din acest motiv, nu am avut cea mai bună prestație. Cu toate acestea, ne-am calificat în faza următoare, dar nu am putut urca mai sus de locul opt, ratând astfel șansa de a evolua peste Atlantic, în Las Vegas. Poate data viitoare…”.Pentru dansatorii de la „Diamonds”, ur-mează Campionatul Mondial de Breakdance 1 vs. 1, organizat de Red Bull BC One, pe 7 aprilie, în București.„Vom merge la acest important concurs, chiar dacă șansele de a câștiga sunt minime, pentru că vor veni foarte mulți bboy bine pregătiți. Dar, nu se știe niciodată, poate băieții noștri vor face o surpriză; dacă nu, tot vom câștiga ceva: experiență, mai învățăm de la ceilalți bboy și vor împărtăși cultura hip-hop”, ne spune Costin Cristiu.Cupa României și Cupa LiceelorPalmaresul școlii de dans „Diamonds” este unul impresionant.„În 2009, am luat locul I cu elevii de la Colegiul «Mihai Eminescu», în 2010, am ocupat toate cele trei poziții de pe podium, iar anul acesta, în cadrul ultimei ediții a Cupei Liceelor la street-dance, am fost primii, din nou, cu echipa de la «Eminescu». Acum, se va organiza Cupa României la street-dance, iar în cadrul său, va fi inclusă și Cupa Liceelor. Încercăm să angrenăm cât mai mult tineretul în acest proiect”, a declarat Cristiu.Școala „Diamonds” este în curs de organizare a Cupei Române și a Cupei Liceelor la dans în Constanța, alături de One Beat.„La anul, se vor face promovări în școlile și liceele din Constanța. Vom face demonstrații gratuite, iar în cadrul balurilor, vom organiza competiții pentru copii. Vor fi debutanți și concurenți consacrați. Vor fi secțiuni separate, pentru amatori, debutanți și profesioniști, tocmai pentru a evita problema de echilibrare din punct de vedere al experienței”, a explicat coregraful Școlii „Diamonds”.Andrei ALDEA