"În primăvară mă întorc şi voi sta mai mult timp în România"

"În primăvară mă întorc și voi sta mai mult timp în România"

Ştire online publicată Marţi, 23 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Revenită în țară pentru o scurtă perioadă, Celia a fost premiată în cadrul campaniei civice „Premianții fără premii”, organizată în fiecare sâmbătă în orașul ei natal, Deva.Cântăreața se va întoarce în Australia, în luna noiembrie. Celia a mărturisit că își dorește să petreacă un an alături de băiețelul ei, Angelo, și va reveni pe scenă anul viitor.”Voi pleca din nou în noiembrie, pentru câteva luni, dar în primăvară am să mă întorc și voi sta mai mult timp în România, voi reîncepe munca. Bineînțeles, ca orice mamă, este foarte bine ca un an de zile să stau aproape de puiul meu și să conteze numai el și familia mea”, a declarat Celia, pentru Antena 1, scrie libertatea.ro.