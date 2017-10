În Mamaia, două fripturi îţi „umflă” un milion de lei vechi

În Mamaia, două fripturi îți „umflă” un milion de lei vechi

Vremea și târgul de îmbrăcăminte au fost principalele atuuri ale stațiunii Mamaia în acest sfârșit de săptămână. Îmbulzeala constănțenilor la hotelurile care au găzduit standurile cu haine a stârnit mult curiozitatea turiștilor care au venit la mare prin programul „Litoralul pentru toți”. Însă, cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, dacă hotelierii au avut în sfârșit oferte rezonabile pentru un sejur de trei sau chiar patru stele, patronii de restaurante și terase s-au hotărât să ia cu japca tot ce prind. Astfel, pentru două fripturi servite în briza mării ajungi să dai un milion de lei vechi, compensând scaunele goale din jurul tău. În plus, în afară de magazine, magazine și iar magazine, turistul sosit la mare nu are ce face. Poate doar seara, la cluburile de fițe, însă aici prețurile au explodat demult, odată cu deschiderea lor, pe 1 mai. Însă, dacă în Mamaia am mai simțit puțin atmosfera agitată tipic estivală, în sudul litoralului ne-au întâmpinat constructori, betoniere, câini vagabonzi. Doar în Costinești atmosfera s-a mai încins oleacă în jurul unor terase. Programul „Litoral pentru toți” se încheie pe 15 iunie și înseamnă 4.500 de locuri de cazare; la un hotel de strei stele din Mamaia, un sejur costă 320 de lei, la un hotel de două stele din Costinești și Neptun - 159 de lei. În schimb, la Vama Veche, un loc la un hotel de o stea costă 129 de lei pe o săptămână.