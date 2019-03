„În Franţa, eram Nicolai cel bun la toate”

Unul dintre cei mai carismatici chefi din România:

„În Franța, eram Nicolai cel bun la toate”

Nicolai Tand este, la ora actuală, unul dintre cei mai carismatici chefi din România și gazda emisiunii „Star Chef”, de la Antena Stars. Deși astăzi savurează gustul succesului pe toate planurile, cu mai multe afaceri prospere, cariera îndrăgitului chef a început chiar de la zero. Pasiunea sa, dar și munca de cele mai multe ori supraomenească au fost „secretele” care au stat la baza succesului.

„Eram «Nicolai le roumain», adică Nicolai cel bun la toate, cel care făcea de toate”, își amintește îndrăgitul chef despre perioada de la începuturile carierei sale în Franța.

„Mi-am dorit să cresc și mereu când am făcut un lucru, mi-a plăcut să-l fac bine. Așa fac și acum. Iubesc oamenii. Iubesc să îi cunosc, să le ascult poveștile și să le spun povești. Asta m-a ajutat să intru în bucătărie prima dată, deși pasiunea pentru gătit o am încă de pe vremea în care mama mă lăsa de pază la oala cu fasole de pe foc”, mai povestește Nicolai.

„Când am ajuns pe ultima treaptă pe care puteam urca în Franța, m-am întors acasă, locul în care mi s-a părut că o pot lua de la zero și pot valorifica cel mai bine ce am învățat în perioada mea franceză. Astăzi, timpul mi se împarte între cele mai speciale persoane din viața mea, Ilona, fetița mea, Iancu, băiețelul meu, și Monica, soția mea, bucătărie și cele două restaurante”, a adăugat Tand.