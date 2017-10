„Îmi duceam iubitul la striptease, preferam să îl duc eu decât să meargă singur”

Profesionistă în actorie, Delia Antal are tot ce îi trebuie ca să reușească pe piața internațională și nu a făcut până acum niciun compromis pentru a obține un rol într-un film și nu refuză să interpreteze niciun personaj. Își dorește să acumuleze cât mai multă experiență, de aceea acceptă să joace în diverse ipostaze.Și nu doar că a interpretat un rol de stripteuză la un moment dat, ci, mai mult, actriță, recunoaște că de multe ori obișnuia să-și ducă și iubitul la striptease! „De multe ori îmi duceam iubitul la striptease, preferam să îl duc eu decât să meargă singur. Parcă îmi plăcea mie mai mult, am fost fascinată de dansul senzual și îmi doream să dansez la bară, dar doar pentru iubitul meu. Nu aș fi făcut asta ca meserie niciodată pentru că nu mă pricep să mă umilesc, am o educație și punctul meu de vedere în viață, sunt obișnuită să primesc totul, fără a face vreodată asemenea compromisuri. Nu este greșit, este doar o alegere bazată pe preferințe, educație, nevoi și câteodată, din păcate, circumstanțe ale vieții”, mărturisește Delia.