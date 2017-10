"Îmi doresc să îmi găsesc jumătatea"

Ştire online publicată Marţi, 03 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Raluca de la Bambi a avut parte de un an plin pe plan profesional, care a ținut-o atât de ocupată, încât nu a avut ochi pentru vreun potențial iubit. Speră însă ca norocul să îi surâdă în noul an și pe plan personal.Jumătatea blondă a trupei Bambi s-a obișnuit cu un program de lucru încărcat: muzică, proiecte tv, evenimente. Așa că își dorește ca tradiția să continue.„Îmi doresc profesional ca 2017 să fie cel puțin la fel ca 2016 și ca 2015, pentru că au fost niște ani foarte buni pentru noi. Îmi doresc să am de muncă pentru că restul le fac, să am oportunități, mai un proiect de televiziune, noul nostru single «Maria» să aibă foarte mare succes, este o piesă foarte bună. Pe plan personal, îmi doresc să îmi găsesc jumătatea și să îmi întemeiez o familie, pentru că pe 2 ianuarie deja împlinesc 32 de ani. Toți din jurul meu zic că e momentul, că e cazul să mă așez la casa mea, deși eu în interiorul meu nu simt, având în vedere că deja am foarte multe activități și practic nu pot să spun că îmi lipsește foarte mult viața de familie”, a mărturisit Raluca, citată de libertatea.ro.