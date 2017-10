"Îmi doresc cu ardoare să devin mamă"

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Frumoasa Catrinel Menghia se poate considera o femeie norocoasă. Din punct de vedere profesional, românca este satisfăcută de performanțele ei, deși are doar 29 de ani. Totuși mai are o dorință încă neîmplinită: vrea să devină mamă.Acum trăiește o poveste de dragoste alături de un italian și visează să devină mamă: „Le-am făcut aproape pe toate, profesional. Am avut cele mai mari satisfacții, sunt împlinită, așa că, trebuie să trec la pasul următor. Și acela este copilul. Îmi doresc cu ardoare să devin mamă. Lucrez la acest lucru și, de câte ori mă gândesc la asta, îmi tremură corpul, în sensul bun, bineînțeles", a declarat frumoasa româncă pentru presa italiană, scrie libertatea.ro.