„Îmi doresc ca Irina să nu ducă lipsa dragostei de mamă“

Ştire online publicată Luni, 05 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În urma deselor solicitări din partea mass-media de a vorbi despre situația financiară a fostului ei soț, Irinel Columbeanu, și despre așa-zisa executare silită a omului de afaceri, cât și despre procesul pentru custodia Irinei, fiica sa, Monica Gabor a decis să trimită o declarație oficială presei cu privire la aceste subiecte.Vedeta nu își dorește să intre în detalii care i-ar putea dăuna, mai ales că recursul pentru custodia fiicei sale este acum în plină desfășurare. Pe viitor, Monica își dorește să vorbească mai mult despre cariera ei profesională și proiectele sale de business care sunt în plină desfășurare în America.„Nu cunosc amănunte legate despre problemele financiare ale fostului meu soț, nu mi-a îm-părtășit aceste aspecte pentru că nu ne facem destăinuiri de acest gen de când am ales să o luăm pe drumuri diferite. De câte ori vorbim, discuția se rezumă la Irina. Deocamdată aștept rezultatul recursului pentru custodia Irinei și las avocații să-și facă treaba. Declarațiile le voi face la momentul potrivit. Nu are rost acum să mă lansez în discuții care ar putea dăuna finalizării hotărârilor judecătorești. După ce se va încheia acest subiect, mi-aș dori să nu mai vorbim despre trecut, ci doar despre prezent. Am proiecte frumoase și mă con-centrez cu toată energia asupra lor. Îmi doresc ca Irina să-mi fie alături, să-i ofer o educație aleasă și să nu ducă lipsa dragostei de mamă. Mă bucur de faptul că băutura Mr.Pink are succes în America și vom dezvolta acest brand care este din ce în ce mai căutat peste Ocean”, a declarat Monica Gabor.