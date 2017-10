Imagini incendiare cu Giulia, în noul videoclip

Ştire online publicată Miercuri, 16 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Giulia, fosta membră a trupei Candy, și-a făcut breton, și-a pus extensii, a îmbrăcat lenjerie intimă super sexy, de culoare roșie, și a filmat de curând un nou videoclip.„Clipul pe care l-am pregătit pentru My life conturează și mai bine ideea piesei! Toată acțiunea se petrece într-o casă, iar cel mai potrivit este un moment de dans contemporan pe care eu și Istvan îl executăm în pat! Am repetat două săptămâni și a fost destul de complicat, dar am avut grijă să îmi ascund vânătăile la filmare!”, a declarat Giulia.Soțul cântăreței, Vlad Huidu, este alături de Giulia, o susține în ceea ce face și nu este deranjat de faptul că pentru noul ei videoclip, mama copilului lui a dansat în pat alături de un alt bărbat.„Știu exact ce presupune meseria Giuliei, relația noastră este una solidă și nu aș avea motive să fiu gelos! Coregrafia făcută pentru noul ei single, My life, este foarte bună din punctul meu de vedere și cred că este potrivită pentru acest clip! Cred că arată foarte bine și este o altă ipostază pe care o dezvăluie celor ce îi apreciază muzica”, a declarat Vlad Huidu, scrie showbiz.ro.