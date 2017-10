Imagini de neuitat din istoria cinematografiei

Ştire online publicată Joi, 05 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cinci nume de legendă ale filmului - Paul Newman, James Stewart, Alfred Hitchcock, Quentin Tarantino și Steven Spielberg - sunt prezente cu cele mai multe fotografii pe lista celor 50 de imagini repre-zentative pentru istoria cinematografiei, alcătuită de publicația americană EmpireOnline. Lista include, în fapt, instan-tanee din tot atâtea filme, rămase în memoria publicului atât pentru calitatea lor artistică, dar mai ales pentru gradul lor de reprezentativitate. Este vorba, practic, de 50 de imagini emblematice ale celei de-a șaptea arte, 50 de repere care ar putea servi oricând pentru un test-grilă având ca obiect verificarea calității de cinefil autentic. În cele mai multe dintre cazuri, fotografiile cu pricina au devenit, datorită mediatizării impresionante, mai cunoscute decât filmele, lucru care, fără a fi deloc paradoxal, confirmă o dată în plus notorietatea lor. Dintre regizorii în activitate, nonconformistul Quentin Tarantino și Steven Spielberg domină de departe clasamentul prezențelor pe lista fotografiilor reprezentative pentru istoria cinematografiei. Tarantino apare cu o imagine din „Reservoir Dogs” și două din „Pulp Fiction”, capodopera despre care se spune că a revoluționat lumea filmului din punct de vedere al construcției scenariului. Prima imagine din „Pulp Fiction” este cea cu Uma Thurman întinsă pe canapea, cu țigara în mână, iar protagoniștii celei de-a doua sunt John Travolta și Samuel L. Jackson, formând unul dintre cele mai simpatice cupluri de gangsteri ale marelui ecran. Printre cele 50 de imagini se mai află, printre altele, instantanee din „Star Wars” - duelul Luke Sky-walker vs. Darth Vader, „Usual Suspects” - momentul identificării la secția de poliție, „Dirty Dancing” - Patrick Swayze și Jennifer Grey pe ringul de dans, și „Taxi Driver” - memorabilul moment cu Robert De Niro în fața oglinzii, întrebând „Are you talkin’ to me?”. Filmele clasice sunt, și ele, bine reprezentate, „Gone with the Wind”, „Singin’ in the Rain” și „Casablanca” fiind doar trei dintre peliculele antologice incluse pe listă.