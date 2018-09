IMAGINEA ZILEI ÎN SPANIA, OFERITĂ DE O ROMÂNCĂ! Și-a alăptat copilul în pauza meciului de handbal







În pauza meciului cu Agustinos Alicante, din a doua ligă din Spania, Irina, 30 de ani, a fost surprinsă alătpându-și copilul, Theo.



"Nu am nicio problemă să alăptez în vestiar sau în tribună. O văd ca pe ceva normal. Poate cu primul copil m-am gândit la ce ar spune lumea, dar sunt feministă și n-am nicio problemă. Copiii trebuie să mănânce, iar primele mese depind mult de mamă. Mă ajută și faptul că cei de la club înțeleg că trebuie să mă opresc în mijlocul antrenamentului ca să alăptez.



Lumea mă întreabă de ce mai joc după ce am născut doi copii. Dar am nevoie de asta. Iubesc handbalul și cred că pot juca până la 35 de ani" , a declarat aceasta pentru presa din Spania, care atunci când nu joacă handbal îndeplinește mai multe funcții administrative la club, deși la orgini este arhitect.



Irina, care mai are o fetiță de 4 ani, este la Lledia din 2003, începând handbalul la echipa de junioare a clubului. Acum, Irina Pop este una dintre cele mai importante jucătoare ale echipei.







sursa text si foto: www.libertatea.ro

Handbalista Irina Pop, care joacă pentru naționala Republicii Dominicane, legitimată în Spania la Associacio Lleidatana de Handbol, a uimit pe toată lumea.