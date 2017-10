Ilknur Pintilie a devenit mămică

Ştire online publicată Marţi, 20 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ilknur Pintilie, vedeta Știrilor Pro Tv Constanța, a născut sâmbătă, o superbă fetiță de 3,160 de kg și 50 de cm. Anais, așa cum au numit-o părinții ei, a fost adusă pe lume prin cezariană. „Ceea ce simt este extraordinar”, a mărturisit Ilknur, „este un copil foarte mâncăcios, vesel și până acum a dormit fără probleme”, a mai povestit corespondentul Știrilor Pro Tv. „Nu mi-am imaginat niciodată că mă voi descurca atât de bine cu primul meu copil. Din prima clipă în care am început să o îngrijesc am avut impresia că le stiu dintotdeauna pe toate. Mama mea mă ajută și a rămas foarte surprinsă, probabil că își imagina că voi fi stângace”, a continuat Ilknur. Anais își va petrece primii ani din viață într-o cameră decorată cu personaje din desene animate, pe care Ilknur a pregătit-o încă de când era în luna a cincea de sarcină. „Ne-am pregătit cu tot ce trebuie”, povestește mămica, amuzată, „mai aveam puțin și-i cumpăram lucruri și pentru majorat”.Anul acesta, pe 1 mai, Ilknur, însărcinată în patru luni, a avut parte de un incident care ar fi pututsă-i pună în pericol evoluția sarcinii. În timp ce se afla la o filmare, în direct, pe plaja de la Vama Veche, știrista de la ProTv a fost agresată și trantită la pământ de un individ care ulterior a reușit să fugă. Ilknur a fost transportată de urgență la spital, unde medici i-au dat asigurări că bebelușul ei nu a pățit nimic, iar inima acestuia bate normal. „Cred ca oricine s-ar fi speriat, indiferent dacă era bărbat sau femeie, dacă era însărcinată sau nu. N-am știut ce se-ntâmplă, eram concentrată asupra a ceea ce urma să fac și, violent, a venit persoana aceea, m-a împins, am căzut brusc. Evident, nu mai puteam continua transmisiunea și a fost un haos în jurul meu. Lumea a început să țipe, a început să se agite și, evident, m-am speriat”, a descris jurnalista, momentele prin care a trecut atunci.