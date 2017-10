Ilinca Vandici vrea să joace cu Denzel Washington

Joi, 01 Decembrie 2011

Rolul din „Narcisa Sălbatică” i-a deschis apetitul pentru actorie. Ilinca Vandici își dorește un nou rol.După despărțirea de Ciprian Marica, vedeta Antenei 2 are planuri mari. Ilinca vrea să-i dea replica lui Denzel Washington. „Denzel este actorul pe care îl apreciez și admir foarte mult. Nu visez atât de departe, dar, dacă ar fi să am această șansă în viață, mi-aș dori să joc cu el într-un film”, a mărturisit Ilinca Vandici pentru Showbiz.ro.Prezentatoarea emisiunii Showbiz Report îi condamnă pe „cârcotași”. Crede că prestația ei din „Narcisa Sălbatică” a fost una sexy, dar nu vulgară. De dragul artei, Ilinica a filmat o scenă fierbinte la duș. „Mi-a fost foarte greu la filmări. Am acceptat foarte greu scenariul, care a fost modificat pentru a ajunge la forma la care îmi doream eu. Au fost două scene sexy, provocatoare, atât și nimic mai mult. Nu a fost nimic vulgar, erotic, lipsit de bun simț. Am fost mereu îmbrăcată, chiar și la duș, iar ce e cel mai important mamei mele nu i-a fost rușine când a urmărit serialul. Haideți să fim serioși, se bate atâta monedă pe «scenele astea fierbinți», dar când stai și le urmărești îți dai seama că vorbim de valuri într-un pahar cu apă. Doar că așa ne place nouă să accentuăm lucrurile, în loc să apreciem un act artistic”. Ilinca vrea să repete această experiență. „Mi-ar plăcea să mai fac parte dintr-un astfel de proiect. Vom vedea ce ne va rezerva viitorul”.