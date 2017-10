Ilinca Vandici şi Ciprian Marica s-au despărţit

Ilinca Vandici și Ciprian Marica s-au despărțit

După ce s-a speculat o bună perioadă de timp că relația lor scârțâie, Ilinca Vandici, gazda emisiunii „Showbiz report” de la Antena 2, a făcut public faptul că ea și fotbalistul Ciprian Marica nu mai formează un cuplu.„Da, ne-am despărțit. E dureros, dar viața merge înainte. Motivul rupturii nici noi nu îl știm exact, probabil suntem mult prea tineri și fiecare e preocupat de cariera lui. Și distanța și-a spus cuvântul. Nu contează cine pe cine a lăsat, contează că ne-am despărțit. Niciodată nu ne-am certat serios. Ne-am dorit să ne ținem viața privată departe de ochii tuturor, deoarece eu nu sunt o persoană ce încearcă să reușească în viață apărând la brațul unui fotbalist”, a spus Ilinca Vandici.Chiar dacă nu mai formează un cuplu, Ilinca nu are de gând să păteze imaginea fostului său iubit și nici amintirea relației pe care a avut-o cu acesta. Tânăra este convinsă de faptul că zvonurile apărute în presă despre aventurile pe care Marica le-ar fi avut cu diverse domnișoare din lumea showbiz-ului, cum ar fi Adelina Pestrițu sau Bianca Drăgușanu, sunt false.„Știu cu ce om am stat lângă mine și am avut întotdeauna încredere deplină în el. Ciprian m-a respectat și chiar pot spune că, de fiecare dată, astfel de momente ne-au întărit, ne-au făcut mai puternici. Repet, nu cred nimic din ce au scris anumite publicații și merg pe deviza că hoțul neprins e negustor cinstit. Consider totodată că, dacă o relație nu se bazează pe încredere și respect, aceea nu e o relație, e o păcăleală. Pot spune că toată perioada cât a fost lângă mine, m-am simțit împlinită”, a mai declarat Ilinca.