Ilinca Vandici nu se mai gândeşte la Ciprian Marica

Ilinca Vandici nu se mai gândește la Ciprian Marica

Ştire online publicată Marţi, 05 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ilinca Vandici, prezentatoarea emisiunii CANCAN TV, are o viață personală ordonată. Chiar dacă lumea o mai întreabă din când în când despre fosta relație cu fotbalistul Ciprian Marica, Ilinca a mărturisit că nu se mai gândește la el.„Eu trăiesc în prezent, niciodată în trecut, fiecare om greșește, iar Dumnezeu ne-a învățat ce e iertarea, nu consider că este așa o situație excepțională”, a explicat prezentatoarea TV. Caracterul indiferent față de fotbalist l-a căpătat după ce a aflat că Marica o înșela. Ocupată cu munca, dar și cu o viață plină, Ilinca nu simte nevoia unui iubit.„Deocamdată nu, nu mă grăbesc, nu consider că am nevoie de un iubit pentru a fi fericită, împlinită, pentru a trăi în echilibru sau pentru a face zi de zi lucruri ce îmi aduc bucurie în suflet!”, a explicat Ilinca pentru EVZ. Cu toate acestea, Ilinca se gândește însă la o relație serioasă.„Aș fi adepta căsătoriei, însă cred cu putere că un act nu te ține legat de persoana iubită! Poți trăi o poveste de iubire desprinsă din basme și dacă nu ai un act ce să dovedească faptul că acea persoană este a ta”. Mai mult, vedeta a declarat: „Nu cred că putem vorbi de comoditate în acest caz, cred mai degrabă că este vorba despre frica unora de a se lega pe viață, de altcineva, lucru care nu ar trebui să se întâmple în niciun caz... Iubirea trebuie să fie frumoasă, caldă, să ne aducă liniște, zâmbete și mulțumire!”, a adăugat vedeta.