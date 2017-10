Ilinca Vandici: „Eu sunt un om pozitiv“

Ştire online publicată Miercuri, 19 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ilinca Vandici, în prezent prezentatoarea unei emisiuni de pe Acasă TV, se simte foarte împăcată cu alegerile pe care le-a făcut până acum în viață. Ilinca mărturisește că nu este deranjată de știrile pe care le citește în presă despre ea, dacă infor-mațiile date sunt corecte și reale."Eu sunt un om pozitiv, care vede întotdeauna partea plină a paharului, drept urmare, consider că momentele în care am fost și eu sub lupa jur-naliștilor, am reprezentat și eu un subiect de cancan, îmi folosesc acum ca experiență în plus în interviurile pe care le voi realiza, în apropierea și înțelegerea invitaților mei. Suntem mai sensibili la o situație pe care știm că au trăit-o și alții. Eu chiar vreau să cred că mai presus de toate, suntem oameni, având menirea de a ne ajuta, de a ne înțelege, de a simpatiza cu ceilalți", a declarat ea pentru protvmagazin. "În termeni generali, mi-aș dori să se scrie doar adevărul, adică să nu se scrie lucruri neadevărate, însă nu trăim, din păcate, într-o lume perfectă. Sunt mulțumită și chiar mândră de viața mea, nu am ascunzișuri, chestiuni rușinoase, tocmai de aceea mi-am asumat statutul de persoană publică, ches-tiune care presupune articole de orice natură... Încerc să-mi înțeleg colegii de breaslă și să nu îi judec pentru neadevărurile publicate", a mai adăugat Ilinca.