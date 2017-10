Ilinca Vandici, dezvăluiri emoţionante despre viaţa sa personală

Ilinca Vandici, dezvăluiri emoționante despre viața sa personală

Ştire online publicată Marţi, 18 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru www.ziarulring.ro, Ilinca Vandici s-a destăinuit. Prezentatoarea de televiziune a oferit amănunte despre viața sa personală.Întrebată dacă este îndrăgostită, ea a răspuns:”Nu pot să spun că sunt îndrăgostită. Sunt mulțumită și cred că mi-am găsit echilibrul, ceea ce e foarte important, am reușit să nu mai depind emoțional de nimeni și de nimic. Prin încercările la care m-a supus viața, mi-am dat seama că oricând poți să rămâi singur și atunci trebuie să te descurci. Asta m-a învățat și tata de mică, să mă descurc singură. Nu am depins de oameni decât sentimental și poate că Dumnezeu a vrut să am parte de încercări de-a lungul vieții atât din partea iubiților, cât și din partea familiei”, a mărturisit Ilinca Vandici, scrie libertatea.ro.