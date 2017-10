Ilinca Vandici, dezvăluiri despre viaţa sa personală: "Am fost înşelată..."

Ilinca Vandici, dezvăluiri despre viața sa personală: "Am fost înșelată..."

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ilinca Vandici este o femeie frumoasă, cu mare lipici la bărbați. Prezentatoarea de televiziune a fost în platoul unei emisiuni de la Kana D, unde a făcut mărturisiri din viața sa personală."Am avut relații adolescentine, una singură a fost mai serioasă Am locuit perioade și perioade cu un singur bărbat. Am fost dezamăgită de bărbați, dar nu din cauza problemelor domestice... Eu sunt o persoană foarte harnică, fac orice în casă, nu mă deranjează", a explicat Ilinca Vandici."Am fost înșelată. Nu în permanență, dar mi s-a întâmplat. Fiecare om care intră în viața mea, intră cu un scop, fie are el ceva de învățat, fie am eu ceva de învățat... Pot să iert dacă a fost o greșeală, într-o singură situație. Dar nu uit. Am mintea și sufletul curate, iar ce mă rănește nu uit. Iert pentru că iertarea este lăsată de la Dumnezeu. Nu sunt nici prima, nici ultima femeie care a trecut prin asta", a mai spus ea."Nu am avut relații pasagere și nici nu am alergat după bărbați. Nu sunt în căutarea unei relații. Acum sunt deschisă către a cunoaște un om alături de care aș putea să-mi fac o familie. Acum este momentul în care aș putea începe să contruiesc. Nu mai am așteptări de la nimeni și nimic pentru că atunci ești dezamăgit. Bărbatul care îmi poate cuceri sufletul trebuie să fie puternic pentru că eu sunt o femeie puternică și doar așa putem să fim împreună", a încheiat vedeta, scrie libertatea.ro.