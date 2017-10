Ilinca Vandici a rămas însărcinată?

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vedeta Acasă TV Ilinca Vandici (26 de ani) are toate șansele să devină, în sfârșit, soția fotbalistului Ciprian Marica (27 de ani), iubitul ei, care, de vreo trei ani, i-a cam pus inima pe jar. După ce s-a confesat unei prietene că s-ar putea să fie însărcinată, Ilinca și-a făcut ieri programare la ginecolog, scrie libertatea.ro.Ilinca, în cazul în care a rămas însărcinată cu Ciprian, după cele trei nopți fierbinți petre-cute la o păstrăvărie din Maramureș, de Crăciun, are acum marea șansă să pună piciorul în prag și să fie dusă de iubit la altar. Fotoreporterii ziarului Libertatea au surprins-o pe Ilinca în timp ce se îndrepta cu pași iuți spre clinica privată de obstetrică- ginecologie, la ușa căreia au bătut mai toate graviduțele marca VIP. După aproximativ o oră, vedeta postului Acasă TV a ieșit din spital foarte gânditoare, ținând strâns sub braț un plic blindat de recomandări pentru mai multe analize. Se zvonește că postul Acasă TV i-ar fi impus prin contract să nu rămână însărcinată timp de un an, iar Ilinca se teme de reacția șefilor săi, în cazul în care le-ar da vestea că ar putea deveni mămică.