Ilie Năstase şi Brigitte Sfăt şi-au comandat inelele în Franţa

Ilie Năstase și Brigitte Sfăt și-au comandat inelele în Franța

Ştire online publicată Vineri, 23 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Brigitte Sfăt, iubita tenismenului Ilie Năstase, a declarat într-o emisiune TV că și-au comandat în Franța inelele, „simbolic”, având în vedere că nu au stabilit încă o dată a nunții. „Nu am avut mereu o relație frumoasă cu partenerul, dar de data asta Dumnezeu s-a îndurat de mine și, de un an și ceva, avem o relație foarte frumoasă. Cred că trebuie să ai și maturitate, să îți înțelegi partenerul. Asta a făcut să rămânem unul lângă altul, am avut înțelegere. Și eu sunt geloasă. Din păcate este un viciu, sunt și posesivă, dar nu am avut motive prea multe și suntem tot timpul împreună, nu prea avem de ce să fim geloși. Am comandat simbolic inelele în Franța, dar încă nu sunt gata. Simbolic, pentru că nu am hotărât o dată”, a declarat Brigitte la „PoveȘTIRI Adevărate”, anunță cancan.ro.Declarația are loc la scurt timp după ce în presă au apărut informații potrivit cărora Ilie Năstase a dat în judecată o firmă deținută de Brigitte Sfăt și fiul acesteia, în vârstă de 12 ani, pentru a recupera o datorie mai veche, de 200.000 de euro. Cei 200.000 de euro au fost împrumutați de Brigitte Sfăt pe vremea când nu îl cunoscuse pe Ilie Năstase.Brigitte a mărturisit, la începutul acestei luni, că iubitul ei i-a cerut mâna în vacanța pe care au petrecut-o la Saint-Tropez. Tenismenul a confirmat cele spuse de Brigitte, că vor amândoi să oficializeze relația, însă niciunul nu se grăbește să facă pasul.