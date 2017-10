Ilie Năstase şi Brigitte Sfăt se vor căsători numai la starea civilă

Ilie Năstase și Brigitte Sfăt se vor căsători numai la starea civilă

Ştire online publicată Marţi, 06 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Deși nunta lor a fost unul dintre cele mai mediatizate subiecte, surpriză, cei doi și-au plănuit să spună „da” doar la starea civilă.Brigitte Sfăt și Ilie Năstase formează un cuplu de un an și jumătate, cei doi mutându-se împreună la scurt timp de la începerea relației, Brigitte Sfăt nu mai crede în poveștile cu rochie de mireasă și nuntă fastuoasă.Deși și-a schimbat radical viața de un an și jumătate, de când l-a cunoscut pe Ilie Năstase, timișoreanca preferă să-și trăiască povestea de dragoste liniștit, fără prea multe „complicații”. Deși toată lumea se așteaptă ca mariajul cuplului Brigitte - Ilie să devină nunta anului 2012, iată că planurile lor sunt cu totul altele. „Nu vreau nuntă. O să facem doar cununia civilă și asta în străinătate, nu în România. Cât despre copii, ne-am gândit la acest aspect și am ajuns la concluzia că nu ne dorim copii. Nu este cazul. Ilie are două fetițe și eu am doi copii, o fată și un băiat, este de ajuns”, a declarat Brigitte pentru CanCan.