Ilie Năstase și Brigitte Sfăt divorțează? Dosarul a fost depus la Judecătoria Sectorului 1

Ştire online publicată Joi, 08 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Brigitte Sfăt divorțează de Ilie Năstase. Se pare că aceasta nu a mai rezistat și a depus deja cererea de divorț.Se cunoaște faptul că în relația lor existau multe probleme, iar Brigitte Sfăt începuse să se răcească de fostul tenismen, după acesta a înșelat-o. Dosarul a fost depus la Judecătoria Sectorului 1, potrivit cancan.ro.Brigitte Sfăt și Ilie Năstase s-au căsătorit în anul 2013, iar aceasta îi poartă numele. Cei doi nu mai țineau cont nici de camerele de filmat atunci când se certau. Chiar dacă Brigitte își dorește divorțul, aceasta nu vrea să renunțe la numele de Năstase, pe care l-a luat după căsătorie.În urmă cu doar un an, Brigitte Sfăt și Ilie Năstase au fost la notar să divorțeze, însă s-au răzgândit. „Eu am fost pe punctul de a pleca din această relație și el a fost cel care m-a rugat să nu fac lucrul ăsta. Am fost în fața notarului cu el, ca să semnăm separarea. Acolo, cu ștreangul de gât, el a spus că ‘trebuia să te respect mai mult. Mi-am dat seama că pe tine te iubesc și că nu te-am apreciat la adevărata ta valoare. (…) Dacă el mai ține capul sus și crede că el este Ilie care în ‘72 a câștigat… Nu, între noi este o relație om – om. Tot respectul pentru cariera lui în tenis, însă eu îl văd ca pe un bărbat și nu pot să trăiesc cu campionul. Eu nu trăiesc cu o statuie, ci cu omul Ilie Năstase. Cu omul care trebuie să mă respecte. Respectul cere respect, bineînțeles. Așa că încercăm să facem ceva, dacă putem… S-au dus vremurile alea în care eu munceam și el mergea la femei”, a declarat Brigitte Năstase.