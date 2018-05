Ilie Năstase a vorbit ÎN PREMIERĂ despre "relaţia" cu jurnalista de 24 DE ANI

Ilie Năstase a vorbit ÎN PREMIERĂ despre "relația" cu jurnalista de 24 DE ANI

Ilie Năstase a vorbit despre o presupusă relație cu o tânără jurnalistă de 24 de ani, după ce soția sa a făcut speculații pe această temă.Ilie Năstase a infirmat zvonurile cum că între cei doi a existat o legătură intimă."A fost un interviu, strict profesional, am fost la un meci de fotbal și cam atât" a declarat Ilie Năstase la o emisiune de televiziune."Mie mi-a spus că după acel meci de fotbal a început relația și mă deranjează. Dacă vrei să fim o familie trebuie să fim cinstiți. Nu ar fi trebuit să îi spună Ilie, ar fi trebuit să îi spună domnul Ilie Năstase, dacă nu are nimic cu el. Ea a vrut ca eu să par nebună, tu ar trebui să mă aperi, nu o lăsa pe aia să pară Maica Tereza și eu o nebună. Spune adevărul!", a intervenit Brigitte Sfăt."Băieții calcă mai des strâmb decât fetele, eu nu te-am condamnat pe tine. Nu am o relație cu această persoană. Poate am greșit… și fiecare greșește. Eu am mai greșit și în trecut. Dacă a fost adevărat sau nu, trebuie să ștergem cu buretele. Să recunosc? Să nu recunosc? Recunosc! S-a întâmplat! S-a întâmplat și altădată. Dacă o iubesc pe Brigitte? Păi câte mi-a făcut și sunt cu ea… E perfectă!" a declarat Ilie Năstase.