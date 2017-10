Îi place să fie fotografiată săruntându-şi provocator amicele

Îi place să fie fotografiată săruntându-și provocator amicele

Ştire online publicată Joi, 06 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

După mai multe relații eșuate, Liviu Vârciu pare să-și fi găsit în sfârșit o parteneră pe măsură, sau cel puțin așa susține cântărețul. Bruneta pe care Liviu a agățat-o în trafic se numește Alexandra, are 24 de ani și provine dintr-o familie înstărită din Focșani. Mai mult, tânăra este deschisă la minte, zvonindu-se că ar avea afinități atât pentru bărbați cât și femei.Potrivit surselor cancan.ro, pe Alexandra, prezentatorul TV a cunoscut-o în trafic, Liviu remarcând-o la volanul unei mașini cabrio. După ce a urmărit-o pe străzile din Focșani, Vârciu s-a ales cu numărul de telefon, dar și cu promisiunea că va avea ocazia să iasă cu el în oraș. De mai bine de o lună cei doi sunt nedespărțiți, fiind văzuți atât în Capitală, cât și în cluburile de pe litoral.De ceva vreme, Vârciu tot încearcă să-și facă o relație stabilă, însă de fiecare dată observă că domnișoara de lângă el nu este tocmai ceea ce căuta. La fel ca aproape toate fostele iubite ale lui Liviu, noua achiziție este brunetă, are ochii deschiși la culoare, tânără și frumoasă, însă are și o „calitate” în plus. Prin orașul natal se zvonește că tânăra are o afinitate aparte pentru femei, lucru pe care nu face eforturi să-l ascundă. Alexandara s-a lăsat fotografiată în repetate rânduri sărutându-și sau pipăindu-și provocator amicele.