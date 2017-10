Iguana: „Mi-am tatuat o iguană crezând că dacă o văd pe mine, voi învinge frica“

Ştire online publicată Luni, 01 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Diana Ștefănescu, poreclită Iguana, are fobie de reptile. Ea mărturisește că a încercat să scape de această teamă, tatuându-și chiar și o reptilă pe corp, însă nu a dat rezultat.„Mi-este foarte frică de reptile. Nu am reușit nici în ziua de azi să înving aceasta frică exagerată, cu toate că am încercat din toate puterile mele... Chiar mi-am tatuat o iguană crezând că dacă o văd pe mine, zi de zi, voi învinge frica. Imposibil. Chestia cu «Bau,bau» nu a ținut niciodată... Cred că eu eram «Bau Bau» pentru părinții mei. Sunt o persoană care și-a terorizat părinții, din dragoste...”, a declarat blonda pentru Bârfa Zilei.