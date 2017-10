Iggy Pop va concerta în România anul viitor

Ştire online publicată Vineri, 12 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul american de punk-rock, Iggy Pop, va susține primul său concert în România în iulie 2009, la București, într-una dintre primele trei zile ale B’ESTFEST, au anunțat organizatorii, Emag!c Entertainment. Iggy Pop, care va cânta alături de trupa lui, The Stooges, este a treia confirmare de top pentru B’ESTFEST 2009, după Manowar și Motörhead. În vârstă de 61 de ani, Iggy Pop este considerat un inovator al punk-rock-ului, lucru ce i-a atras și porecle precum „The Godfather of punk” sau „The Rock Iguana”. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără „In the Death Car”, inclusă pe coloana sonoră a filmului „Arizona Dream”. În 2003, Iggy Pop a lansat albumul „Skull Ring”, al 14-lea din cariera solo, material ce include colaborări cu Sum 41, Green Day, Peaches și The Trolls. Mai mult decat atât, pe album se regăsesc și piese alături de foștii membri The Stooges, lucrul la acest material convingându-l pe Iggy să cânte, din nou, alături de aceștia. Un film despre viața și cariera lui, intitulat „The Passenger”, va apărea pe marile ecrane anul viitor. B’ESTFEST 2009 va avea loc în complexul Romexpo din Capitală, în intervalul 2-5 iulie. Abonamentele la eveniment, valabile pentru 2, 3 și 4 iulie, costă 270 de lei, iar biletele pentru B’ESTFEST AFTERSHOCK, adică pentru ziua de 5 iulie, sunt disponibile în două categorii de preț, în funcție de poziția față de scenă, 100 și 150 de lei.