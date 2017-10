Iepuraşul Dana Săvuică are teren la Corbu

Iepurașul Dana Săvuică are teren la Corbu

De numele Danei Săvuică se leagă pictorialul primului număr al revistei „Playboy” de România, apărut în urmă cu 11 ani. Puțin înainte de a împlini cei 40 de ani plus unu, cum îi place să afirme, în luna decembrie 2010, a pozat din nou în ipostaze foarte sexy, într-o altă revistă pentru băr-bați - FHM -, dar toată lumea le consideră prelucrate în Photoshop atât de mult încât au exagerat cu întineritul. A avut norocul să copilă-rească în multe locuri exotice, iar Sri Lanka este unul din exemplele cele mai bune. Cu siguranță, amintirea florilor și esențelor „descoperite” în acea perioadă în îndepărtata Asie - santal, tuberoze, trandafir, patchouli sau rubarba - au inspirat-o pe Dana în crearea Challenge by Dana Săvuică, un parfum care se va lansa zilele acestea. Recent, pe blogul său, a consemnat emoționanta întâlnire avută cu Florin Piersic, la momentul „botezului” teatrului din Cluj: „Pe 31 ianuarie am stat la o șuetă cu Florin Piersic. Ni s-a alăturat un alt Vărsător, George Ivașcu, năs-cut pe 15 februarie… Am început să discutăm și, dintr-odată, Florin mă întreabă dacă am jucat teatru vreodată. I-am răspuns că am jucat în câteva scenete cu Dem Rădulescu, Tora Vasilescu, Nae și Vasile și…George Ivașcu. Tot apar scenetele la Videoteca de pe TVR2. Și atunci, el a grăit: «Nu vrei să joci rolul Americanca în piesa mea de teatru? O căcănărie de piesă în care o să se râdă în hohote… Ivașcule, cât de repede poți să o pui în scenă? Pot să o aduc pe Ileana Stana Ionescu în rolul principal? E ea cam rablagită, dar e o minune de femeie… Și cunoaște deja rolul! Eu sunt în rolul șmeche-rului spilcuit, tu.. în rolul țăranului care își caută o nevastă… Eu te învăț meserie, înțelegi? Hai, mă, că o să fie tare faină piesa. Eu am spectacole prin țară până pe 15 februarie și apoi ne întâlnim, bine?»”. - Ai participat, ca director al Asociației de Turism a Municipiului București, la Târgul Interna-țional de la Madrid. - Am intrat de curând în ATMB și am demarat un proiect de lobby pentru București, ca și capitală europeană turis-tică. La Madrid am participat la primul meu târg internațional de turism, care m-a fascinat prin organizare, prin grandoarea și splendoarea continen-telor pe care le puteai străbate în doar câteva ore prin saloanele FITUR. La târgul madrilen au participat 165 de țări expozante și au fost peste 100.000 de vizitatori/zi. Este o lecție de viață pe care mi-am însușit-o în cele câteva zile petrecute acolo. Am „furat” multe idei pentru orașul bucuriei, pentru București. - Ai fost de curând la Shanghai. Cu ce noi im-presii te-ai întors? - Am vizitat Târgul Mondial de Turism și am fost acolo atunci când eroii noștri, Nadia, Ilie, Hagi și Zamfir, au fost aclamați de sute de mii de chinezi. Mulțimea ordonată care vizita târgul, miliția pe care o găseai inclusiv în metrou, magistralele pe zeci de benzi și poduri suspendate, mall-urile gigantice ridicate alături de templele cu dragoni cu ochii de foc, balanța dintre tradiția străveche chineză și un urbanism capitalist-socia-list, toate astea m-au făcut să-mi dau seama că nu contează ce orientare politică ai, ci contează puterea de a construi și de a supraviețui. Clădirile din sticlă, fier și beton în zeci de modele arhitecto-nice sclipeau pe cer într-o atmosferă de îmbâcseală, noxe și ceață provenite de la un râu la fel de poluat. Recunosc, am simțit că trebuie să evadez cât mai repede dintr-un asemenea oraș, care se întinde pe o suprafață uriașă și are o populație cam cât a țării noastre. - Ai achiziționat de curând o casă de vacanță la Sinaia. Cât de des ajungi acolo? - Pe lângă apartamentul din Colina Marei, de la Sinaia - un oraș elegant, ai cărui rezidenți cu sânge albastru i-au dat o patină regală - am mai cumpărat o casă săsească datând din 1863, din comuna Calnic, față în față cu cetatea din secolul XIII. Am făcut diverse investiții în terenuri plasate în zone frumoase ale țării, avem unul și în Corbu, lângă mare, pe fâșia unde începe biosfera Deltei. Ne iubim mult țara și vrem ca și copilul nostru să se bucure de tot ce are România mai frumos de oferit. Evadăm aproape în fiecare weekend în țară, descoperind de fiecare dată câte ceva nou, feeric. - Planuri la început de an 2011? - Acum mă concentrez pe târgurile de turism de la Tel Aviv, unde abia aștept să vizi-tez Orașul vechi. Urmează apoi Milano, Berlin și Londra. Pentru perioada din preajma datei de 19 iunie - ziua căsătoriei noastre - evadăm, de obicei, ca doi porumbei, în locuri romantice. În trecut am fost în Malta, Mikonos, Santorini, Corint sau Mallorca, iar anul ăsta ne gândeam la Madeira. (www.zodiac-travel.ro)