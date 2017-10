Iată cum se menţine în formă Valentina Pelinel

Iată cum se menține în formă Valentina Pelinel

Vineri, 26 Septembrie 2014

După divorțul de Cristian Boureanu parafat vara trecută, Valentina Pelinel a ținut-o din vacanță în vacanță. Viața de manechin a obligat-o pe Valentina Pelinel la disciplină alimentară și la multă mișcare pentru a avea o condiție fizică de invidiat atunci când urca pe podium. Chiar dacă a renunțat la astfel de joburi de multă vreme, blonda și-a obișnuit organismul cu un anumit stil de viață. "Pusesem 1.5 kg în vară în vacanță și le-am dat jos. Prefer să țin situația sub control. Am mâncat mai mult ca de obicei și când ești relaxat, în concediu, nu consumi la fel", a declarat, pentru spynews.ro, Valentina Pelinel."Dimineața consum un suc de fructe sau cereale integrale cu lapte de migdale/orez/quinoa și nelipsita cafea de orz cu lapte. La prânz, de regulă mănânc pește sau fructe de mare cu salate, cam de două ori pe săptămână mănânc carne și seara aleg supe de legume sau pește cu salată, în funcție de meniul ales la prânz. Între mese obișnuiesc să am întotdeauna la mine migdale și nuci", spune Valentina, citată de spynews.ro.Valentina Pelinel se consideră norocoasă că nu se omoară după dulciuri, așa că astfel de delicii pentru ea nu reprezintă vreo ispită. La capitolul pâine, vedeta recunoaște că întâmpină dificultăți. "Pâinea îmi place, dar mă mai abțin și încerc să aleg de secară și să nu exagerez", a conchis ea. Așa că eforturile ei au dat roade și noua ei siluetă a stârnit semne de întrebare, multor persoane părându-li-se că blonda este mult mai slabă decât de obicei.