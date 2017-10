Iată cât vor câştiga artiştii români în noaptea de Revelion!

Iată cât vor câștiga artiștii români în noaptea de Revelion!

Ştire online publicată Luni, 05 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Inna și Anda Adam se află în fruntea topului încasărilor de Revelion. Cele două artiste vor primi, pentru un singur concert, 70.000, respectiv 20.000 de euro, pentru show-uri la Monte Carlo și Odessa.Inna a susținut, anul trecut, de Revelion, un concert de o oră în Polonia, pentru care cântăreața a primit 100.000 de euro. Anul acesta însă, artista va concerta în Monte Carlo, spectacol pentru care va primi doar 70.000 de euro. Inna este cel mai bine plătit artist român, piesele sale făcând înconjurul lumii și fiind în topurile internaționale.Anda Adam va concerta de Anul Nou în Ucraina, spectacol pentru care va primi 20.000 de euro. „De Revelion, cânt în Ucraina, la Odessa. Ca de fiecare dată, pentru sărbători, am pregătit un show special, cu o coregrafie deosebită, la care eu și echipa mea am muncit mult”, a de-clarat Anda Adam, potrivit Click.Elena Gheorghe va primi, pentru prestația sa din noaptea dintre ani, 5.000 de euro. Deși nu a stabilit încă unde va concerta, aceasta are de ales între trei locații. „Încă nu știu exact ce locație voi alege pentru Revelion. Oferte sunt, la Poiana Brașov, Râmnicu-Vâlcea, dar și la București”, a explicat artista.Mihai Trăistariu se bucură acum de vocea care i-a cauzat multă bătaie de cap în urmă cu puțin timp și a stabilit și unde va concerta în noaptea dintre ani. „De Revelion, am stabilit cinci spectacole, în Sinaia, Bușteni și Poiana Brașov”, a expli-cat cântărețul, care va primi pentru toate show-urile 15.000 de euro.Nico va susține, de asemenea, cinci concerte în noaptea de Reve-lion, pe Valea Prahovei. Pe lângă suma de 15.000 de euro pe care o va încasa după concerte, artista mai are asigurate transportul, cazarea și masa.Anca Badiu va concerta în Ardeal în noaptea dintre ani, stabilindu-și nu mai puțin de patru concerte care vor avea loc în jurul Brașovului. Pentru fiecare show, artista va încasa 2.000 de euro, adică își va rotunji contul cu 8.000 de euro.