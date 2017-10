Iată care este ADEVĂRATUL MOTIV al divorțului dintre Iulia și Mihai ALBU

Ştire online publicată Luni, 29 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Divorțul de Iulia Albu l-a afectat atât de tare pe creatorul de pantofi, încât a slăbit peste opt kilograme în doar câteva zile. În acest context, Mihai Albu explică adevăratul motiv al rupturii dintre cei el și soția sa: "Cred că era mai bine dacă se producea ruptura din neiubire, însă orgoliul a fost de fapt problema, din partea amândurora. Am avut niște probleme pe care nu am putut să le depășim".În emisiunea "Poveștiri Adevărate", creatorul a mai povestit că s-a neglijat teribil de mult în ultimul timp. "Înainte jucam tenis câte două ore și slăbeam un kilogarm și jumătate-două. Acum nu mai am de unde. Nu e bine să slăbești mult într-un timp atât de scurt. M-am panicat și am încercat să mănânc mai mult. Am mai pus ceva pe mine, dar nu se observă. M-am mai obișnuit cu ideea că nu mai există familia așa cum era. S-a schimbat mult viața mea, din toate punctele de vedere", a mai spus Mihai Albu, citat de libertatea.ro.