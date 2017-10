„I s-a părut că Victor Slav a aruncat o privire unei domniţe şi a explodat“

„I s-a părut că Victor Slav a aruncat o privire unei domnițe și a explodat“

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Surse din apropierea cuplului Bianca Drăgușanu - Victor Slav au dezvăluit, pentru showbiz.ro, că roșcata îl cam ține din scurt pe viitorul ei soț, interzicându-i să frecventeze anumite locuri. Mai mult, Victor are și interdicția de a-și relaxa ochii după alte domnișoare. Iată ce susțin sursele amintite:„A înnebunit, i-a zis că nu vrea să fie bătaia de joc a nimănui și i-a interzis să plece în localul de noapte fără ea. Mai mult, după câteva minute s-a răzgândit și i-a spus că nu vrea să se mai ducă deloc acolo, nici cu ea, nici fără ea, pentru că sunt prea multe domnișoare în zonă, care nu țin cont că este cuplat și se dau la el, căci știe ea cum se petrec lucrurile în club. Victor a rămas surprins în prima faza, mai ales că este un tip care se ducea destul de des în discoteci și nu i se aprindeau călcâiele după nimeni. Însă, de dragul Biancăi, a renunțat să mai meargă în club și, acum, frecventează doar locurile în care își dorește iubita lui să iasă”, a povestit o prietenă de a Biancăi Drăgușanu.Chiar și surse din anturajul lui Victor Slav au mărturisit că prezentatorul de la Pro TV nu are voie să se uite la vreo femeie care merge pe stradă sau se află în vreun local. În caz contrar, iubita lui i-a foc și îi face o scenă monstruoasă de gelozie.„De vreo câteva ori, Drăgușancăi i s-a părut că Slav a aruncat o privire unei domnițe și a explodat. I-a zis clar că ei nu îi place așa ceva și dacă se mai întâmplă, nu mai răspunde de faptele sale”, a spus un amic de-al lui Victor.Alții susțin exact contrariul…În ciuda acestor declarații, în urmă cu ceva timp, Adrian Cristea, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, declara că roșcata este cea ținută sub papuc de către Victor și controlată la sânge, citează showbiz.ro.