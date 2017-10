Şi la 66 de ani este THE BEST

Și la 66 de ani este THE BEST

Veteranul Harrison Ford este cel mai bine plătit actor de la Hollywood, potrivit celui mai recent top Forbes, în care, pe locurile următoare, se clasează Adam Sandler și Will Smith. În intervalul iunie 2008-iunie 2009, Ford a încasat 65 de milioane de dolari numai pentru rolul din cel mai nou film al seriei „Indiana Jones”. Suma reprezintă a treia parte din profitul peliculei, celelalte două părți revenind producătorilor Steven Spielberg și George Lucas. Întreaga carieră a lui Ford a avut un trend ascendent din punct de vedere al câștigurilor. Astfel, dacă în 1967 câștiga 150 de dolari pe săptămână pentru un un rol minor în westernul „A Time for Killing”, în 1990 Harrison Ford ajungea la fabulosul onorariu de 12,5 milioane datorită prestației din thriller-ul „Presumed Innocent”, regizat de Alan J. Pakula. Pe locul doi în clasamentul Forbes, actorul de comedie Adam Sandler, în vârstă de 42 de ani, a muncit mai mult decât Ford pentru a se apropia de onorariile acestuia. Astfel, pentru rolurile din „You Don’t Mess With The Zohan” și „Bedtime Stories”, la care se adaugă onorariul în avans pentru „Funny People”, Sandler și-a rotunjit conturile, în ultimele 12 luni, cu 55 de milioane de dolari. Filmul care i-a adus cei mai mulți bani este însă „Anger Management”, din 2003, în care, pentru a juca alături de Jack Nicholson, Sandler a primit 25 de milioane de dolari plus un sfert din încasările peliculei. Al treilea în top, Will Smith a câștigat în ultimul an 45 de milioane de dolari, pentru rolurile din „Hancock” și „Seven Pounds”. În 1992, Will Smith a fost plătit, la vârsta de 24 de ani, cu doar 50.000 de dolari pentru a juca în drama „Where the Day Takes You”, iar trei ani mai târziu îi intra în cont prima sumă de șapte cifre, două milioane de dolari pentru rolul din „Bad Boys”. Pe următoarele locuri în clasamentul Forbes se numără Eddie Murphy, Nicolas Cage și Tom Hanks, fiecare cu peste 35 de milioane de dolari încasate din filme în ultimele 12 luni.